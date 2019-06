Palermo, Lucchesi: “Siamo stati truffati. Domani uscirà la verità”

Dopo la rivelazione de La Repubblica sulla vicenda Palermo, con la società bulgara incaricata della fideiussione per l’iscrizione alla prossima Serie B che ha dichiarato di non aver mai ricevuto l’incarico, si profila un’ipotesi di truffa ai danni della società rosanero che a questo punto perde anche le residue speranze di vedere salva la serie cadetta e di dover quindi ripartire dalle serie non professioniste.

In merito a questa situazione ai microfoni di gds.it ha parlato il dg Fabrizio Lucchesi che ha spiegato come domani la verità verrà a galla: “Cosa dobbiamo dire, siamo stati truffati, ci siamo affidati alle persone sbagliate. Stiamo provvedendo a chiedere una nuova fideiussione e a depositarla, poi vedremo cosa fare. Domani sicuramente uscirà la verità, ma quello che è successo è davvero incredibile. Non si può andare avanti con questi truffatori".