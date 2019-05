Palermo, Tuttolomondo: "Santoro astenuto per articoli diffamatori"

Il presidente del Palermo, Salvatore Tuttolomondo, ha parlato ai microfoni di Mediagol fuori dalla Corte Federale di Appello, dove oggi doveva essere celebrata l'udienza circa la retrocessione dei rosanero. "C’è stato un rinvio a mercoledì. Il presidente Santoro sulle scorete delle notizie di stampa ha ritenuto opportuno astenersi. Quali notizie? Le abbiamo apprese anche noi adesso, non so i contenuti, sarebbero apparentemente diffamatori. Si è riservato di tutelare le proprie ragioni, quindi si è astenuto. Il collegio non ha potuto fare altro che rinviare come prima data utile a mercoledì 29 alle ore 16.30. Corruzione? Non lo so. È ottimista? Qui ci sono delle variabili, tipo questa che non era assolutamente preventivata. Ancora dobbiamo attendere giorni. Così i playoff sono andati? Non vuol dire nulla questo, tecnicamente e giuridicamente non vuol dire nulla. C’era un oggettivo impedimento, poteva essere tacciato di parzialità. Noi abbiamo insistito, ma hanno ribadito che il collegio essendo di numero pari non poteva andare avanti a tutela proprio delle ragioni del Palermo Calcio e degli altri intervenuti. Noi viviamo a Roma ma saremmo dovuti scendere a Palermo questa sera in un caso o nell'altro, perché era giusto continuare ad essere presenti".