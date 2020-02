Panchine del futuro. Le leve della cadetteria da tenere sotto osservazione

Leonardo Semplici e Fabio Liverani sono stati gli ultimi allenatori a spiccare il volo fino alla Serie A partendo dalla Serie C. Oggi in Serie B ci sono altri tecnici che sembrano avere le carte in regola per compiere il medesimo percorso. Sei nomi da tenere sotto stretta osservazione per il futuro della massima serie

Luca D'Angelo - PISA

Come Semplici e Liverani sta proseguendo il suo percorso su un'unica panchina: quella del Pisa. La Panchina d'Argento vinta la settimana scorsa è la riprova di quanto fatto finora in Toscana, con una striscia di 17 risultati utili consecutivi lo scorso anno e i 40 punti raccolti nel solo girone di ritorno in Lega Pro come fiore all'occhiello. Il 3-5-2 è un marchio di fabbrica per un percorso in crescendo dopo le buone cose viste a Caserta e Bassano nelle stagioni precedenti.

Michele Marcolini - CHIEVO VERONA

Dopo due salvezze che hanno del miracoloso alla guida di Santarcanelo, prima, e AlbinoLeffe, dopo, il Chievo Verona ha deciso di affidarsi alle sue cure nella stagione del rilancio in Serie B. Le ambizioni dei clivensi sono diverse rispetto a quelle delle due piazze precedenti, ma il salto di qualità non sembra aver intaccato minimamente il tecnico di Savona.

Vincenzo Italiano - SPEZIA

La promozione a Trapani, nel mezzo a mille problematiche societarie, è quasi passata sotto silenzio, ma fortunatamente le sue qualità sono emerse tanto da conquistare le attenzioni dello Spezia. Con lui in panchina adesso i liguri puntano al bersagli grosso (il secondo posto è nel mirino grazie al recupero di campionato in programma domani) grazie anche al bel gioco. Il suo 4-3-3 regala spettacolo a prescindere dagli interpreti.

Alessio Dionisi - VENEZIA

L'Imolese ad un passo dalla Serie B è stata la favola dello scorso anno in terza serie e gran parte del merito è del tecnico che oggi guida il Venezia. La classifica dei lagunari oggi è, oggettivamente, poco brillante, ma più per problematiche legate alla rosa che per colpe dell'allenatore. Alcuni step di crescita devono essere ancora affrontati, ma le qualità ci sono tutte.

Fabio Caserta - JUVE STABIA

Lo scorso anno seppe mettere in riga corazzate ben più quotate come Catania, Casertana e Catanzaro, solo per citarne alcuni, e la zona playoff oggi in B ad appena 4 punti di distanza è la riprova del lavoro che sta facendo a Castellammare. Il prossimo anno, magari sulla panchina di una big, potrebbe completare il suo percorso di maturazione.

Paolo Zanetti - esonerato dall'ASCOLI

Con il SudTirol seppe incantare. La magia ad Ascoli è riuscita solo nelle prime giornare. Poi la confusione che ha regnato nella piazza marchigiana sul finire del 2019 ha travolto anche lui. Il bel gioco, anche in questo caso, vince sempre come metodo per fare risultati. Con più tempo e una piazza più solida può far tornare a vedere quanto di buono apprezzato al Bolzano meno di 12 mesi fa.