Parzyszek: "Frosinone è la mia grande occasione. Mi hanno cercato anche lo scorso anno"

Dopo Grigoris Kastanos il Frosinone oggi ha presentato alla stampa anche l'attaccante polacco Piotr Parzyszek. "A chi mi ispiro fra Lewandowski, Piatek e Milik? Mi ispiro a tutti e tre perché sono giocatori molto forti, non mi piace compararmi ad uno in particolare. Ma io ho caratteristiche mie, ci tengo a sottolinearlo. Perché ho scelto il Frosinone? È la mia grande occasione della carriera, spero di fare tanti gol. Lavorerò duro per centrare questo obiettivo, per la Società e per me stesso. Dallo scorso anno il Frosinone puntava su di me, è successo anche in inverno e questo aspetto lo considero molto importante, cioè sentirmi apprezzato. Per me e la mia famiglia è la scelta migliore”