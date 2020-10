Frosinone, Kastanos: "Obiettivo Serie A. La Juventus? Adesso mi concentro sul presente"

Conferenza stampa di presentazione in quel di Frosinone di Grigoris Kastanos, centrocampista cipriota arrivato in prestito dalla Juventus. “Sono arrivato in una grande squadra - spiega il giocatore -, sicuramente per raggiungere l’obiettivo di centrare i playoff per poi andare in serie A. D’ora in poi è importante focalizzarci partita dopo partita, cercare di portare più punti possibile a casa e poi tireremo le somme. L'idea di tornare alla Juventus? Lo scorso anno sono stato a Pescara ed ho giocato molto. Qui a Frosinone ho questa opportunità in una grande squadra, ripeto, per trovare anche la continuità giusta. A me piace vivere calcisticamente parlando il presente, quindi voglio dare il massimo per questa Società e poi vedremo quello che verrà nel futuro. Obiettivi di classifica? Possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. In questa squadra ho visto calciatori forti e di grandissima qualità. La B è un campionato equilibrato, bisogna avere sempre la testa giusta”.