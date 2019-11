© foto di Andrea Rosito

Durante la serata organizzata dal Club Rossoblu “Via Popilia c’è”, il portiere del Cosenza Pietro Perina, come riferisce tifocosenza.it, ha parlato della sua esperienza in rossoblu e anche del suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno 2020: “Sono felice di essere qui e far parte di questa famiglia. E’ il mio quinto anno a Cosenza e spero di farne altri, sono orgoglioso di far parte del mondo rossoblu”.