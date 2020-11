Perinetti e l'addio al Venezia: "Con Tacopina tante cose da chiarire. E vorrei poterlo fare"

vedi letture

In vista del match fra Brescia e Venezia Giorgio Perinetti oggi dirigente delle Rondinelle è tornato a parlare della sua avventura in laguna e in particolare del burrascoso addio con l'allora presidente del club Joe Tacopina: "Restano tante cose da chiarire. E mi piacerebbe un giorno poterlo fare, perché mi sono tuffato con tutto me stesso nell’avventura a Venezia e sono rimasto legatissimo alla tifoseria e alla città".

Una battuta Perinetti la fa anche circa le possibilità di un ritorno a Venezia: "Ci siamo andati vicini, ma credo fosse necessaria la volontà piena di entrambe le parti. Se sono a Brescia evidentemente non c’è stata".