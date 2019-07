Perugia, Di Chiara: "Tornato per riprendermi quello che avevo lasciato"

© foto di PhotoViews

Dall’Hotel Candeleto, la sede del ritiro dei Grifoni, il terzino sinistro Gianluca Di Chiara ha parlato del suo passato e del suo presente. Di Chiara nella stagione calcistica 2016/17 era approdato per la prima volta a Perugia collezionando, fra campionato, Coppa Italia e play-off, ben 41 presenze suggellate dalla rete casalinga contro il Vicenza. “Ricordo il mio primo gol in Serie B con il Perugia – dice il terzino – È stata una bella emozione, spero che quest’anno ne faccia di più. L’importante comunque è far bene e che i gol li facciano i nostri attaccanti. C’è ancora tanta strada da fare ma ci stiamo allenando ogni giorno cercando di seguire il mister e quello che ci chiede. Il video? Ogni tanto ironizziamo ma poi quando scendiamo in campo siamo concentrati e determinati.

Gianluca Di Chiara è tornato a Perugia perché?

"Sono tornato qui per riprendermi quello che avevo lasciato tre anni fa. Mi ha voluto il mister, mi ha voluto la società. Da parte mia, dopo due anni non belli, quando è arrivata la chiamata del Perugia non ho esitato. Alla chiamata ho risposto subito di sì. Questa piazza ce l’ho nel cuore. Mi ha dato tanto e io quest’anno voglio dare ancora di più".

In quella stagione hai collezionato otto assist a Perugia. Iemmello quanti te ne ha chiesti?

"Con Pietro c’è una bella intesa sia dentro che fuori dal campo. Sicuramente lui è un giocatore importante. Siamo venuti a Perugia insieme ed io gli ho parlato della piazza, del contesto. Da me sono uscite parole sempre belle. Sono contento che Pietro sia qui perché oltre ad essere un bravo giocatore è anche un bravo ragazzo. Speriamo che faccia tanti gol".

Il dt Goretti e il Presidente Santopadre che cosa ti hanno chiesto?

"Mi hanno chiesto della mia volontà di venire qua. Io ero al settimo cielo perché per me essere qui è motivo di orgoglio. Perché il Perugia è una squadra importante e io personalmente ho grandi progetti come ce ne abbiamo tutti".