© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Umbria TV dopo il pareggio contro il Cosenza il difensore del Perugia Nicola Falasco, autore del momentaneo 2-1, ha parlato così del risultato che lascia l’amaro in bocca: “Sia il primo gol sia il secondo gol del Cosenza sono arrivati nei momenti chiave e ci hanno colpito: il primo proprio ad inizio del secondo tempo; il secondo pochissimi minuti dopo il 2-1 e forse ci ha spezzato le gambe. - continua Falasco parlando della sua rete – Ho sentito il tocco con la coscia e forse la palla è carambolata anche sul braccio, ma in qualche modo doveva entrare in porta. Ho pure soffiato”.