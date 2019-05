© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il divorzio ufficializzato ieri con Alessandro Nesta, che già in primavera aveva rifiutato il rinnovo di contratto, il Perugia va alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione e punta un altro campione del Mondo del 2006. Si tratta di Fabio Grosso, esonerato a due gare dalla fine del campionato dall’Hellas Verona, che sarebbe in pole nella lista del presidente Santopadre. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport spiegando che l’alternativa è Massimo Oddo, ex di Pescara e Udinese. Per quanto riguarda la dirigenza invece ci sono le conferme di Roberto Goretti, che ha declinato l’offerta del Chievo Verona, e Marcello Pizzimenti.