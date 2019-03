Perugia, Corriere dello Sport: "Nesta, dentro o fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Nesta, dentro o fuori". Così il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola apre la pagina relativa al Perugia, e nello specifico alla possibilità per la squadra di Alessandro Nesta di restare agganciata al treno play-off. "Gli umbri - si legge - a Padova incrociano l’ex Bisoli con un solo obiettivo: vincere. All'Euganeo sarà testacoda: padroni di casa a caccia della salvezza diretta, ospiti dei play off: sarà una sfida avvincente questo pomeriggio".

Oggi

Foggia-Cittadella (15.00)

Padova-Perugia (15.00)

Livorno-Salernitana (15.00)

Benevento-Spezia (15.00)

Verona Ascoli (18.00)

Domani

Palermo-Carpi (15.00)

Venezia-Cremonese (15.00)

Crotone-Lecce (21.00)