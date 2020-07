Perugia, Mazzocchi: "Sempre saputo di non essere una squadra di bassa classifica"

È risultato uno dei migliori in campo Pasquale Mazzocchi, laterale destro del Perugia, che a fine partita si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 2-0 sul campo dell'Entella: "Abbiamo meritato la vittoria, soffrendo tutti insieme ed offrendo una grande prestazione. Abbiamo sempre saputo di non essere una squadra di bassa classifica, potremo uscire da questa situazione solo se ci sacrifichiamo come abbiamo fatto stasera"

Cosa è significato per voi il ritorno di Oddo in panchina?

"Ha saputo infondere serenità all'ambiente. Siamo scesi in campo mossi dall'orgoglio e abbiamo dato il cento per cento"

Nel secondo tempo è venuta fuori l'Entella o c'è stata un po' di paura da parte vostra?

"Un po' di paura ci deve essere sempre per rimanere concentrati fino alla fine in questo tipo di partite".

I risultati sugli altri campi sono stati positivi. Adesso due partite per giocarsi la salvezza

"Dobbiamo pensare a noi stessi e preoccuparci di recuperare al meglio per la partita di lunedì. Siamo un grande gruppo".