Perugia, Mazzocchi: "Venivamo da un periodo negativo, era importante dare un segnale"

L'esterno del Perugia Pasquale Mazzocchi ha commentato al canale ufficiale del club il successo contro la Salernitana: "Dopo il gol in Coppa Italia, finalmente ho segnato anche il primo in campionato. Sono contento per la squadra perché venivamo da un periodo negativo e oggi era importante dare un segnale, in primis a noi e poi ai nostri tifosi. Abbiamo passato una settimana in ritiro, lontano da tutti, soffrendo. Ma ci è servita perché abbiamo capito il nostro valore. Siamo scesi in campo con un solo obiettivo: vincere. Il mister ci ha detto che dovevamo giocarla con il cuore e lo abbiamo fatto. Mi alleno sempre al massimo, sono a disposizione della squadra. Il gol lo dedico alla mia famiglia".