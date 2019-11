Perugia, Oddo: "Creare false aspettative può diventare pericoloso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta subita a Pordenone il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha sottolineato i problemi di tenuta mentale della sua squadra; “Ognuno ha il suo punto di vista, evidentemente questa squadra non è matura per sopportare certi pesi. - esordisce il tecnico in conferenza stampa come riporta Calciogrifo.it - Credo alla Serie A, ma allo stesso tempo dico che ci sono squadre superiori a noi e bisogna essere onesti nell’ammetterlo. Creare false aspettative può essere pericoloso”.