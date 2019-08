© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato non solo del proprio passato, compresi i passi falsi, alla guida di Udinese e Crotone spiegando di aver capito gli errori commessi e di non essere preoccupato di un nuovo flop: “La scelta di Perugia l’ho ponderata bene, la società mi ha voluto fortemente e siamo partiti bene per quello che si deve fare in B. Sono qui dall’inizio e posso fare quello che ho in testa a differenza di quando sono subentrato in passato. - continua Oddo – Il successo col Brescia in Coppa aiuterà tantissimo perché l’entusiasmo è alla base di tutto e solo le vittorie possono dare convinzione in quel che si fa”.

Spazio poi al mercato con il club che sa cosa serve per provare a competere per le posizioni di vertice: “La società sa che servono tre pedine e che da questi arrivi dipenderà il nostro futuro. Benali? Lo vorrebbe qualunque allenatore, ma sta facendo le fortune del Crotone e così noi pensiamo ad altri nomi”.

Infine la griglia del campionato di Serie B con Benevento, Empoli e Frosinone in prima linea per la promozione in Serie A secondo il tecnico perugino.