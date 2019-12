© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Perugia pareggia 2-2 contro il Cosenza. Mastica amaro a fine gara l'allenatore degli umbri, Massimo Oddo. Ecco quanto evidenziato da CalcioGrifo.it: "Una partita dai due volti. Nel primo tempo mi è sembrato molto molto bene per gioco, occasioni e ritmi. Ci è mancato il secondo e terzo gol che avremmo meritato. Poi come spesso succede le partite possono cambiare in un momento e nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Dobbiamo maturare perché non possiamo prendere un gol come l’1-1 dopo cinquanta secondi della ripresa. A volte serve una palla in tribuna”.