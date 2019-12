Perugia, Oddo: "Rosi non era da rosso. C'è troppa pressione sui ragazzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha parlato in conferenza stampa dal Curi dopo la sconfitta interna contro il Venezia: "Bisogna avere più lucidità – riporta calciogrifo.it – perché si rischia di compromettere anche il prosieguo. In due gare abbiamo perso tre giocatori per squalifica e bisogna essere più intelligenti e non cadere nelle provocazioni. C’è da pensare a giocare".

Come commenta l'operato dell'arbitro?

"Rosi di certo non era da rosso ma non possiamo attaccarci a queste cose. Abbiamo avuto difficoltà, i ragazzi hanno cercato di dare tutto, eravamo in grande emergenza e la gara è andata così: è stata decisa da un episodio".

“L’approccio alle gare – ha aggiunto Oddo – dovrebbe essere un po’ più sereno, lo dico da ex calciatore. C’è troppa pressione su questa squadra, soprattutto in questo momento. C’è una certa mancanza di oggettività, ci si aspetta che il Perugia vinca tutte le partite 3-0 ma non può essere così. Usciremo da queste difficoltà, sono convinto”.