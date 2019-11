Perugia, Oddo: "Servono equilibrio e razionalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cittadella spiegando di volere equilibrio da parte dei suoi: “Bisogna stare tranquilli, giocare con equilibrio senza farsi prendere dalla frenesia di dover segnare e senza andare in ansia quando attaccano gli avversari. Queste sono partite difficili sopratutto in casa perché magari ci si fa prendere dalla foga di sbloccarla subito e ci si sbilancia favorendo gli altri. - continua Oddo come riporta Calciogrifo.it - Ci vuole razionalità per capire la partita, sappiamo come giocano, che sono forti sulle seconde palle e quindi sarà necessario non perdere i duelli individuali. Falcinelli? Sono sicuro che domani Diego darà un grande contributo alla squadra".