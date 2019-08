Perugia, Rosi: "Da capitano sono veramente orgoglioso di questi ragazzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha iniziato il suo primo campionato da capitano del Perugia con una vittoria all'esordio. Aleandro Rosi, raggiunto dai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Chievo, ha avuto parole di elogio per la prestazione della squadra, che ha saputo rimontare lo svantaggio iniziale e portare a casa i primi tre punti.

"Sono contento perché questa vittoria rispecchia il mio stato d'animo, nessuno mi ha mai regalato niente e ho fatto sempre tutto con sacrificio. Da capitano sono veramente orgoglioso di questi ragazzi e di questo atteggiamento. Non abbiamo fatto ancora niente ma c'è grande entusiasmo e tanta voglia di sacrificarsi per la squadra.

Fin dall'inizio della stagione si è visto grande entusiasmo, il mister è carico e lo siamo anche noi, abbiamo più esperienza dell'anno scorso, si è aggiunto anche Angella che è un ragazzo d'esperienza. Non so chi arriverà e chi rimarrà, ma chi arriva dovrà adattarsi subito ai dettami del mister. Lui chiede di giocare a calcio e divertirsi, è molto organizzato, sa il fatto suo e noi lo seguiamo. Obiettivi? L'obiettivo adesso è vincere con il Livorno, siamo concentrati, il campionato è appena iniziato".