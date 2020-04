Perugia, Rosi sul taglio dello stipendio: "Faremo quello che andrà fatto. Non ci sono problemi"

Il centrocampista del Perugia Aleandro Rosi ha parlato a Calciogrifo.it di come si tiene in forma nella speranza che si possa ripartire in sicurezza dicendosi anche pronto a tagliarsi lo stipendio: “Viviamo una situazione surreale, che fa male anche se negli ultimi giorni c'è stato qualche miglioramento. Ma dobbiamo ancora stringere i denti. Ripartenza e taglio stipendi? Al momento c'è un chiacchiericcio, ma quello che si dovrà fare lo faremo. Non sarà un problema ridursi lo stipendio e nei prossimi giorni capiremo meglio come. In questo momento dobbiamo solo unirci e venire a capo di questa situazione. - continua Rosi – Mi alleno a casa e ho requisito parte del salone, per fortuna la mia compagna capisce e mi sopporta. Mi alleno il più possibile e ci tengo a essere un esempio per i miei colleghi. Sto apprezzando molto la possibilità di stare vicino alle persone a cui voglio un bene infinito anche perché, normalmente, non ho tantissimo tempo da dedicare a mia figlia di tre anni e mezzo. Questa è un’opportunità”.