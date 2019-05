Perugia, Santopadre: "Nesta? Non mi aspettavo il suo addio"

© foto di Federico Gaetano

Dalle pagine di UmbriaOggi arrivano alcune dichiarazioni di Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, in merito all'addio di Alessandro Nesta alla panchina del Grifo: "Non me lo aspettavo, ma ormai dopo nove anni di presidenza sono abituato. C’era una distanza marcata per cui gli ho stretto la mano e arrivederci".