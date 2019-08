© foto di PhotoViews

Non c’è solo lo Spezia sulle tracce del centravanti Diego Falcinelli del Bologna. Secondo quanto riferito da Il Messaggero il classe ‘91 sarebbe finito nel mirino del Perugia, club alla ricerca di un altro attaccante di alto profilo, dopo l’arrivo di Pietro Iemmello, per puntare al vertice della Serie B. Anche in questo caso il problema è legato all’ingaggio con i felsinei che dovrebbero pagarne una parte per facilitare l’operazione. Il piano B per gli umbri sarebbe rappresentato da Federico Bonazzoli della Sampdoria.