Metabolizzato il clamoroso dietrofront di Rajkovic, il Perugia batte nuove sentieri alla ricerca di un difensore centrale importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli umbri avrebbero bussato alla porta della Spal per Bartosz Salamon (28). Il polacco è fuori dai piani della società estense e, dopo tre stagioni in A con una sessantina di presenze tra Cagliari, Frosinone e Spal, vorrebbe rilanciarsi. Scoglio categoria e operazione complicata, ma non impossibile.