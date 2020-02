© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

In campo domani pomeriggio il Perugia, che tra le mura amiche del "Curi" affronterà lo Spezia.

In occasione della gara, mister Cosmi dovrà fare del difensore Benzar e del centrocampista Konate, per il resto tutti a disposizione.

Di seguito i 23 convocati:

PORTIERI: Albertoni, Fulignati, Vicario

DIFENSORI: Angella, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi

CENTROCAMPISTI: Barone, Carraro, Dragomir, Falzerano, Greco, Kouan, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.