© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guglielmo Vicario, portiere del Perugia, ha parlato nel post gara dopo la sconfitta contro il Benevento. “Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo, ma non ci deprimiamo e pensiamo alla prossima - ha dichiarato a fine match, nelle parole raccolte da Calcio Grifo - Sul gol non so chi ha sbagliato, lo rivedremo in settimana e analizzeremo eventuali errori. Io sinceramente non ho avuto la sensazione che il Benevento fosse molto più forte di noi, semplicemente più smaliziato e più cattivo in certe dinamiche“.