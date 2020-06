Pescara, attesa per l'esito degli esami a Tumminello. L'attaccante potrebbe fermarsi per un mese

Il Pescara attende ancora notizie sull'infortunio subito da Marco Tumminello, che era pronto a rientrare dopo lo stop di otto mesi dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sabato scorso ha infatti accusato un nuovo problema fisico, possibile lesione del collaterale, che potrebbe stoppare nuovamente il recupero e costringere il giovane attaccante a un altro mese di stop. Lo riferisce Tuttopescaracalcio.com spiegando che se così fosse non ci sarebbero i tempi giusti per rivedere il giocatore in campo in questo campionato dato che il campionato ripartirà il 20 giugno per concludersi poco più di un mese dopo.