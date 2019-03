© foto di Federico Gaetano

Dalle pagine di PescaraSport24 arrivano alcune dichiarazioni di Antonio Balzano, difensore del Pescara, in vista della volata finale verso la Serie A: "L'infortunio? Sono pronto - afferma -, è stato un momento non facile per me ma grazie a dio non è stato nulla di grave. La sfida col Cosenza? Dobbiamo provare a portarla a casa. Non sarà facile, ma dobbiamo riscattarci dopo la brutta prestazione di Cittadella. Il campionato? E' molto equilibrato, non ce la siamo giocata a viso aperto con tutti senza aver paura di nessuno. Ora ci aspettano partite difficile, ma siamo a due punti dalla seconda ed è doveroso provare a sognare perché è qualcosa alla nostra portata".