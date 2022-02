ufficiale Seregno, ecco i rinforzi in difesa: arrivano Balzano e Uyi

vedi letture

Antonio Balzano è un nuovo difensore del Seregno. Il calciatore classe '86 si era svincolato dal Pescara e ha firmato un contratto fino a fine stagione con opzione per la stagione successiva. Assieme a lui ha firmato un contratto con i brianzoli anche Sergio Osagho Uyi, classe '93 svincolato dopo un'esperienza a Malta. Questa la nota della società:

"In data odierna, il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Balzano, libero sul mercato dopo lo svincolo dal Pescara. Nato a Bitonto, nel barese, il 13 giugno 1986, difensore, Balzano, che ha firmato con la società azzurra un contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione per la stagione successiva, si è formato nel vivaio del Bari, con cui ha esordito in prima squadra in serie B nel 2004-’05. Dopo un altro semestre con i pugliesi, nel gennaio del 2006 si è trasferito alla Cisco Roma, in serie C/2. Successivamente, ha militato nel Rieti in serie C/2 ed in serie D (dal luglio del 2006 al gennaio del 2008), nell’Atletico Roma in serie C/2, nella Seconda divisione della Lega Pro e nella Prima divisione della Lega Pro (tra il gennaio del 2008 ed il giugno del 2011), nel Pescara in serie B ed in serie A (dal 2011-’12 al 2013-’14), nel Cagliari in serie A ed in serie B (nel 2014-’15 e nel 2015-’16), nel Cesena in serie B (nel 2016-’17) e di nuovo nel Pescara in serie B (dal luglio del 2017 al giugno del 2021). In totale, vanta 51 presenze in serie A, 193 presenze con 3 gol in serie B, 29 presenze con 2 gol nella Prima divisione della Lega Pro, 18 presenze con 1 gol in serie C/2 e 69 presenze nella Seconda divisione della Lega Pro. Ha vinto due campionati di serie B, con il Pescara nel 2011-’12 e con il Cagliari nel 2015-’16. A lui va l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza".

"In data odierna, il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Sergio Osagho Uyi, libero sul mercato dopo lo svincolo dal Senglea Athletic. Nato a Benin City, in Nigeria, ma in possesso anche della cittadinanza italiana, il 22 giugno 1993, difensore, Uyi, che ha firmato con la società azzurra un contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione per la stagione successiva, si è formato nei settori giovanili della Canavese e del Torino, prima delle esperienze nel Dainava Alytus e nel Kruoja nella serie A lituana, nell’Atlantis Fc nella Seconda divisione finlandese, nell’Ssv Reutlingen nella Oberliga tedesca, nel Bangor City nel campionato nazionale gallese, nel Senglea Athletic nella Prima divisione nazionale maltese, nell’Al Hilal nella massima serie dell’Arabia Saudita, nell’Acs Poli Timisoara nella Seconda divisione romena, nell’Al Orouba nella massima serie dell’Oman e di nuovo nel Senglea Atheltic nella Prima divisione nazionale maltese. È stato selezionato inoltre per far parte della nazionale Under 23 nigeriana. A lui va l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza".