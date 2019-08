Pescara, Bruno: "Gruppo nuovo, ma siamo determinati e carichi"

© foto di Federico Gaetano

In casa Pescara, a parlare della gara di Coppa contro l'Empoli, è quest'oggi Alessandro Bruno: "Domenica ci aspetta una partita bella e difficile, l'Empoli è una squadra costruita per vincere, composta da giocatori molti forti: noi andremo li con voglia di dimostrare che possiamo fare bene, abbiamo lavorato molto ma stiamo bene. Ci stiamo conoscendo, è vero, ma stiamo andando avanti a passo spedito, anche se con i carichi di lavoro si vedono meno le grandi giocate che facciamo in allenamento: però domenica proveremo a mettere maggior intensità e determinazione. Il mercato? Se arrivano elementi forti ben venga, siamo dei lavoratori e chi arriva deve subito calarsi in questa mentalità, il mister ha ottimi concetti di gioco che fanno bene a tutti".