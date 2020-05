Pescara, Busellato: "Allenamenti a gruppi? Difficile rispettare le distanze di sicurezza"

Il centrocampista del Pescara Massimiliano Busellato è pronto a ripartire. Come riportato da Il Messaggero, il giocatore in questi due mesi non ha mai smesso di allenarsi nonostante il lockdown per il Coronavirus: “Ho un giardino abbastanza grande a casa, sono riuscito a fare tutto all’aria aperta. A giorni alterni ho seguito le sedute in videochat con il nostro preparatore, nei giorni restanti ho lavorato da solo e corso tanto intorno a casa. Al momento condivido poco la scelta di allenarsi in piccoli gruppi, perché è comunque difficile rispettare al meglio le distanze e le misure di sicurezza. A questo punto, sarebbe stato permetterci da subito di allenarci tutti insieme. Nei prossimi giorni tornerò di nuovo a Pescara. Al momento non abbiamo ancora avuto comunicazioni, ma spero arrivino nelle prossime ore, anche perché tra qualche giorno dovremo fare le visite mediche”, ha concluso.