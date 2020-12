Pescara-Cosenza, le formazioni ufficiali: tra gli abruzzesi si rivede Ceter dal 1'

Sfida da non sbagliare, quasi in zona salvezza, per Pescara e Cosenza, che quest'oggi alle 15:00 si affronteranno in occasione della 16^ giornata del campionato di B.

Torna al 3-5-2 la formazione di casa, che recupera Ceter in attacco dal 1', mentre Jaroszynski è preferito a Nzita sul lato sinistro del centrocampo. Sul versante cosentino, invece, Ingrosso si accomoda in panchina, facendo spazio a Idda nel terzetto difensivo, mentre il tridente offensivo è formato da Bahlouli e Caretta sugli esterni, Baez in mezzo.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Maistro, Memushaj, Jaroszynski; Galano; Ceter

COSENZA (3-4-3): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Kone, Bittante; Bahlouli, Baez, Carretta, Baez