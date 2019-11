Pescara-Cremonese, il finale: Migliore risponde a Galano. E' pari

© foto di Andrea Rosito

Si alza il sipario, dopo la sosta nazionali, sulla Serie B, con la prima gara della 13^ giornata che è andata in archivio.

In campo Pescara e Cremonese, che da poco hanno chiuso il match all' "Adriatico": 1-1 il finale. Dopo un primo tempo in i locali si erano fatti preferire ai lombardi, nella ripresa - che si svolge sulla falsariga dei primi 45' - arriva il gol di Galano, una micidiale punizione che non lascia scampo ad Agazzi, incerto nell'occasione. Stessa situazione, ma a parti invertite, si ripropone quasi allo scadere del match, con migliore che da calcio piazzato riesce a pareggiare i conti.

Di seguito il programma completo della tredicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Pescara-Cremonese 1-1 (79' Galano, 89' Migliore)

SABATO 23 NOVEMBRE

Benevento-Crotone

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pordenone-Perugia

Empoli-Venezia

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Pisa

Spezia-Frosinone

LUNEDI' 25 NOVEMBRE

Chievo Verona-Entella