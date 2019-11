Pescara-Cremonese, nel segno di Sarri: sogno e incubo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ricordo di Maurizio Sarri in Pescara-Cremonese, sfida che alle 21:00 aprirà la 13^ giornata del campionato di B.

Le due formazioni, che dal 2017, nella quattro gare disputate non sono mai andate oltre il pareggio, si erano affrontate all' "Adriatico" anche il 17 settembre 2005, giorno che segnò l'ultima vittoria del Delfino sulla formazione lombarda. Il tecnico degli abruzzesi, che si imposero 3-1, era l'attuale allenatore della Juventus, allora alla prima esperienza in Cadetteria. Il Pescara concluse il campionato con una salvezza tranquilla.

A ogni modo, al netto di quell'ultima vittoria, non esaltante il ruolino di marcia della Cremonese a Pescara: una sola vittoria, nel 1981.