Pescara, crisi senza fondo. I numeri impietosi di Oddo lo dimostrano

Un punto alla prima giornata contro il Chievo, poi il buio. Una tenebra fatta da cinque sconfitte consecutive con 3 gol segnati, ben 14 subiti e un preoccupante ultimo posto in classifica. A Pescara, dopo il brivido vissuto lo scorso anno con la salvezza conquistata solo al playout contro il Perugia, il momento complicato non sembra essere per niente passato. Anzi.

Con Massimo Oddo, tecnico protagonista dell’ultima promozione e della successiva prima parte di stagione in A, la situazione sembra, se possibile, peggiorata. E s dirlo, infatti, sono i numeri. Oltre a quelli già snocciolati per la stagione in corso spiccano, in negativo, quelli complessivi delle ultime annate del tecnico abruzzese. A Perugia, ad esempio, il finale della passata stagione si è concluso con cinque sconfitte negli ultimi sei impegni, compresa la doppia sfida con lo stesso Pescara.

Per un conteggio complessivo che vuole 54 sconfitte nelle ultime 90 partite da allenatore fra Serie A e Serie B, fra Pescara, Udine, Perugia e di nuovo Pescara. Statistiche impietose che devono far riflettere in casa del Delfino. Contro il Cittadella l’ultimo banco di prova a disposizione prima dover etichettare come fallimentare la stagione.