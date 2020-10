Pescara, Fernandes si racconta: "Alla Juve Allegri fu un punto di riferimento. Pirlo il mio modello"

Neo acquisto del Pescara Leandro Fernandes, e prime parole ufficiali in biancazzurro. Ecco le sue parole rilasciate a DelfinoChannel: "Sono molto contento di essere qua, spero di fare il meglio possibile per la squadra, ce la metterò tutta, mi piacerebbe vincere il campionato. Arrivo dalla Juventus, dove sono approdato nel gennaio 2018, tra Primavera e Under23 ho maturato molta esperienza fino poi alla tournée in America con Allegri: mi ha fatto esordire in prima squadra, non finirò mai di ringraziarlo. Però ora penso al presente, voglio far tutto per il Pescara: devo ancora ambientarmi al meglio e capire cosa richiede la Serie B, ma tutti mi stanno aiutando, e il mister è molto bravo, e anche negli allenamenti lavoriamo molto bene. Sento la fiducia di tutti".

Conclude poi: "Il mio modello? Andrea Pirlo, per il mio ruolo è il massimo".