ufficiale Pescara, risoluzione consensuale col centrocampista Leandro Fernandes

vedi letture

È durata appena 13 presenze (11 in campionato e 2 in Coppa Italia) l’avventura di Leandro Fernandes, centrocampista classe ‘99, al Pescara. L’olandese era arrivato la scorsa estate dopo aver vestito le maglie della Juventus U23 e del Fortuna Sittard giocando fino a gennaio in maniera abbastanza regolare per poi finire ai margini con appena nove minuti giocato contro il Monza negli ultimi due mesi e mezzo. Questo il comunicato del club:

“La società comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Leandro Fernandes, classe 1999. La Società ringrazia il calciatore per quanto fatto con la maglia biancazzurra e gli augura ogni fortuna professionale”.