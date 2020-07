Pescara, Galano: "Ci prendiamo questo punto anche se potevamo portare a casa i tre punti"

Un gol d'autore che non è bastato al Pescara per portare a casa il successo contro il Perugia, questo il commento ai microfoni di Dazn di Cristian Galano. "Da poco abbiamo cambiato allenatore, serviva fare qualche punto anche se potevamo portare a casa la vittoria. Andiamo avanti così e continuiamo su questa strada per conquistare la salvezza. Forse ci siamo abbassati troppo, quando andiamo in vantaggio prendiamo sempre gol. Ci prendiamo questo punto. Sono contento di questo bellissimo gol, sono contento anche per il morale".