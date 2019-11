© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara si appresta a riabbracciare due pedine importanti del proprio centrocampo come Filippo Melegoni e Ivaylo Chochev. Il primo è al rientro dopo sei mesi di stop, mentre per il secondo bisognerà attendere febbraio per averlo abile e arruolabile, ma nel frattempo la società riflette su un reparto mediano che rischia di diventare troppo affollato. Secondo quanto riportato da Il Centro a fare le valige potrebbe essere Svante Ingelsson, classe ‘98 arrivato in estate dall’Udinese, che finora ha trovato poco spazio – appena quattro presenze – alla corte di Zauri.