Udinese, saluta Svante Ingelsson. Lo svedese passa all'Hansa Rostock

Svante Ingelsson resta in Germania. Dopo aver giocato nella scorsa stagione con il Paderborn in Bundesliga 2, il centrocampista svedese si trasferisce all'Hansa Rostock. L'Udinese lo ha ceduto ha titolo definivo; ha firmato un contratto per due stagioni, con opzione per una terza.