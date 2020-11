Pescara, l'attaccante sembra la priorità del mercato. Spunta il nome di Bajic

Un innesto offensivo, sembra essere la priorità del Pescara in vista del prossimo mercato. E sono tanti i nomi accostati al club, già dall'estate: tornano però ora in auge Federico Dionisi e Daniel Ciofani del Frosinone e anche quello di Fabio Ceravolo della Cremonese, che non sono però gli unici profili probabilmente monitorati dal club. Secondo quanto riferito da Il Centro, a mister Oddo sarebbe gradito anche Riad Bajic, di proprietà dell'Atalanta ma ora in prestito ad Ascoli.