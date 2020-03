Pescara, la rivelazione Zappa. E i tre cambi sempre utilizzati

vedi letture

9 punti in 8 partite per Legrottaglie (1,12 la sua media punti a incontro) mentre Zauri aveva salutato dopo 20 giornate e 26 punti totalizzati (1,30 la sua media). Stesso numero di successi in casa e fuori per i biancazzurri (5 e 5), unica compagine cadetta 2019/20 senza pareggi esterni, una delle 4 che fa sempre i 3 cambi per partita (84 su 84 possibili, come Pisa, Venezia e Juve Stabia), ha in Cristian Galano uno dei 5 giocatori di movimento sempre presenti (28 su 28, come Segre del ChievoVerona, Capello del Venezia, Barberis del Crotone e Mancuso dell’Empoli), primatista stagionale biancazzurro per minuti giocati (2452’) e gol segnati (12, seconda sua miglior stagione realizzativa dopo la 2017/18 a Bari, in B, quando chiuse a 14 centri), che ne fanno anche il giocatore del Pescara più decisivo in stagione (10 punti arrivano dai suoi gol determinanti). Da correggere gli approcci al secondo tempo: 9 i gol subiti dal “Delfino” dal 46’ al 60’ di gioco, nessuno peggio nella Serie BKT 2019/20. Citazione finale per Gabriele Zappa, classe 1999, già 3 reti in stagione.