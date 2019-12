Pescara, Machin: "A gennaio rimango qua, siamo una grande squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciatore del Pescara José Machin ha commentato in zona mista il pareggio interno contro il Venezia: "C'è tanta rabbia perchè siamo riusciti ad andare sul 2-0, dovevamo portarla a casa, non ci siamo riusciti, ma il calcio è cosi - sottolinea Tuttopescaracalcio.com -. Dobbiamo continuare a lavorare, colmare queste lacune e non subire più rimonte del genere. Il Venezia ci ha messo sotto? Noi giochiamo al calcio, merito loro che ci hanno abbassato. Se vediamo la partita nel secondo tempo loro oltre ai due gol non hanno creato occasioni anche se hanno tenuto il possesso palla. Sono una grande squadra, faccio i complimenti al suo allenatore per come interpreta il calcio e fa giocare la sua squadra. Un Machin da categoria superiore? Si, ma mi dispiace perchè sono tre partite che non vinciamo. Siamo una grande squadra, possiamo dare tanto. A gennaio via da Pescara? Devo fare un anno qua e spero di fare una stagione intera, poi si vedrà".