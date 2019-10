Pescara, Machin al 90': "Vorrei si parlasse di me solo per come gioco"

Pepin Machin alla conclusione della vittoria per 4-0 contro il Benevento ha parlato a DAZN: "L'abbraccio con i compagni dimostra che anche nelle avversità siamo un gruppo di bravissimi ragazzi. Stiamo crescendo ogni settimana, anche se i risultati sono stati irregolari. Allenatore e società ci danno la possibilità di dare il massimo, e oggi l'abbiamo dimostrato. Rispetto a settimana scorsa è cambiata la personalità di tutti. Abbiamo messo più voglia di vincere nei 90 minuti".

Il mio ruolo?

"L'ho sempre detto: per me non cambia dove gioco, basta essere in campo. Più vicino alla porta vengono fuori le mie qualità ma anche giocando 20 metri indietro sarei felice di aiutare la squadra".

La mia settimana?

"So di aver fatto le cose giuste. Vorrei che si parlasse di me solo per il calcio giocato, tanto più che si è risolta la questione del deferimento. Questa doppietta è per me e per il mio amico Pino Di Battista. Poi per la mia famiglia, la mia ragazza e per i miei amici".