© foto di Federico Gaetano

Per battere la bestia nera Cittadella, l’ultima vittoria abruzzese in terra veneta risale al 2013, il tecnico del Pescara si affida a Riccardo Maniero al centro dell’attacco con Galano e De Grazia ai sui fianchi. È questa, secondo Il Centro in edicola, la mossa dell’allenatore Luciano Zauri per sfatare un tabù che dura ormai da troppi anni e dare continuità al momento positivo dei biancoazzurri.