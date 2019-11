Pescara, Masciangelo: "Prima la salvezza poi penseremo ad altri obiettivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Rete8 Edoardo Masciangelo, terzino classe 1993 del Pescara, ha analizzato in anteprima la sfida di domani contro l'Empoli al 'Castellani': "Bisogna fare il possibile per dare continuità ai risultati, veniamo dalla bella prestazione contro il Pisa, cercheremo di mettere la stessa costanza. Le prestazioni non vengono per caso, quando vinci 4-0 contro il Benevento e 3-0 contro il Pisa realizzando 7 gol in due partite sei consapevole che puoi fare di più. Empoli sarà un test importante per essere consapevoli delle nostre qualità. Sono contento perché ultimamente stiamo trovando buoni risultati, la squadra viene prima di tutto, e sono felice di poter dare un mio piccolo contributo. Obiettivi? Vediamo partita dopo partita e cerchiamo di non tirare le somme troppo presto, ci sono tante gare da giocare, più punti fai più raggiungi la salvezza il prima possibile, e una volta raggiunta si potrà parlare di altro. Al Castellani bisognerà avere un atteggiamento aggressivo perché l'Empoli è il miglior avversario del campionato, i risultati non vanno dalla loro parte ma hanno una rosa di giocatori fortissimi, bisognerà prendere la partita con il piglio giusto, cercando di continuare ad avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro il Pisa. Penso che l'atteggiamento sia fondamentale in campo, per quanto riguardano i moduli e la tattica non sta a me parlare di questi argomenti, sono pagato per scendere in campo e dare il massimo, lo staff ha tutte le competenze per decidere ciò che vuole. In rosa abbiamo giocatori molto propositivi, non dobbiamo snaturarci tanto. Dobbiamo cercare di scendere in campo e proporre il nostro gioco per quelle che sono le nostre caratteristiche. Siamo giocatori con molta volontà;, corriamo di più per dare un contributo alla squadra. Partita dopo partita acquisisci sempre più fiducia nelle giocate, il modulo è una questione di atteggiamento e anche di come va la partita".