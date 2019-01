Pescara, Melegoni: "In caso di A mi piacerebbe restare qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Centro il centrocampista Filippo Melegoni ha parlato della sua esperienza al Pescara spiegando che gli piacerebbe restare in caso di promozione in Serie A: “L’avventura è iniziata benissimo, poi c’è stata una fase in cui non sono stato impegnato, ma nelle ultime gare ho trovato di nuovo spazio. Non è stato facile vivere questo periodo, ma mi sono sempre allenato bene e sono rimasto concentrato consapevole che il lavoro alla fine paga. - continua Melegoni – Il Pescara può competere con tutti, anche se il Palermo è la squadra più forte. Poi c’è grande equilibrio e non dobbiamo credere di poter fare qualcosa di importante. Restare con la A? Sono in prestito secco e dovrà decidere l’Atalanta, però qui resterei volentieri e magari avrei qualche chace in più di giocare”.