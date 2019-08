© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta contro la Salernitana, il centrocampista del Pescara Ledian Memushaj ha parlato ai microfoni di Ottochannel: "Siamo stati bravi nella ripresa a fare una pressione più alta, abbiamo trovato anche il pareggio ma poi ci siamo abbassati troppo nuovamente. Sapevamo che contro la Salernitana era una partita difficile - sottolinea TuttoSalernitana.com - loro giocavano in casa. Dobbiamo migliorare tanto negli ultimi venti metri e nella fase offensiva. Non bisogna pensare alle assenze, la rosa è fatta da tanti giocatori validi. Bisogna guardare avanti, mettere da parte questa sconfitta e guardare a domenica prossima. Interessamento della Salernitana a me? Ne so poco o niente, ho letto quello che avete scritto".