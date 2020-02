vedi letture

Pescara, Memushaj: "Siamo arrabbiati. Ora dobbiamo battere l'Ascoli"

Continua a far male la sconfitta col Crotone al Pescara. La riprova arriva dalle parole di Ledian Memushaj, centrocampista del Delfino, pubblicate da Tuttosport quest'oggi: "Quando si perde così, come è accaduto a noi a Crotone c'è poco da dire. L'allenatore non c'entra niente. Non sono i moduli o i numeri che fanno la differenza, sono altre le cose che sono mancate. Abbiamo fatto una brutta partita. Ora però mettiamo tutto da parte e pensiamo alla prossima gara. Quella con l'Ascoli può essere una partita che può cambiare la nostra stagione. Dobbiamo giocare per vincere, anche se ci aspetta una prova difficile. Sappiamo però che è anche una partita a cui i tifosi tengono molto. Ora sono arrabbiati, giustamente, come lo siamo noi".