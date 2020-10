Pescara, nuova fiducia a Oddo. Colloquio tra mister e dirigenza, poi con la squadra

Patron Daniele Sebastiani lo aveva già confermato alla guida del Pescara, ma ieri ci sono stati sviluppi ulteriori circa la figura di Massimo Oddo.

Il tecnico degli abruzzesi, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha avuto un lungo colloquio nello spogliatoio con la squadra, prima della seduta di allenamento, seguito a un lungo vertice a con il Dg Giorgio Repetto e il Ds Antonio Bocchetti: nuova fiducia, confermata per il mister. Ma la svolta serve.

Il Delfino, lo ricordiamo, è ultimo in classifica, con un solo punto all'attivo in cinque giornate giocate.