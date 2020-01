Pescara, occhi in casa Empoli: anche La Gumina nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara guarda con grande attenzione in casa Empoli, dove si sta rivoluzionando l’attacco e non solo, per capire chi uscirà e potrà fare al caso del tecnico Luciano Zauri. Il sogno resta sempre quello di riportare all’Adriatico Leonardo Mancuso, ma l’Empoli non sembra volerlo cedere, salvo offerte che ripagherebbero l’investimento fatto in estate. Sempre calda anche la pista che porta a Stefano Moreo su cui c’è grande concorrenza (dal Pordenone allo Spezia, senza contare vari club in Serie C). L’ultimo nome, come riporta Pescarasport24.it, è invece quello di Antonino La Gumina che potrebbe decidere di lasciare l’Empoli per trovare maggiore spazio ed essere protagonista in Serie B. Il Pescara sarebbe pronto ad accontentarlo e regalare a Zauri il terminale offensivo che manca.